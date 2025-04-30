Шойгу поблагодарил государства БРИКС за взвешенную позицию по украинскому кризису

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Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу выразил благодарность странам БРИКС за взвешенную позицию по ситуации на Украине и напомнил о российских пожеланиях по урегулированию кризиса.

"Признательны государствам БРИКС за понимание первопричин украинского кризиса и за взвешенную позицию ваших стран по этой проблематике", - отметил он в видеообращении, представленном делегацией СБ РФ на II сессии заседания высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит в столице Бразилии.

Шойгу подчеркнул, что предложения Москвы по урегулированию украинского кризиса "хорошо известны - вывод украинских вооруженных сил из новых российских регионов, отказ Киева от вступления в НАТО, демилитаризация и денацификация Украины, обеспечение прав русскоязычных граждан".

По его словам, "процесс формирования многополярного мироустройства и архитектуры неделимой безопасности требует от государств мирового большинства, в первую очередь, стран БРИКС, скоординированных усилий по урегулированию региональных кризисов". У этих стран есть "богатый опыт по предотвращению и разрешению конфликтов, что создает возможность для значительного прогресса в интересах стабилизации глобальной обстановки", указал секретарь СБ РФ.