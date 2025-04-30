Музыкальный конкурс "Интервидение" состоится в Москве 20 сентября

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Международный музыкальный конкурс "Интервидение" состоится 20 сентября на площадке "Live Арена" в Москве. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале конкурса.

"Международный музыкальный конкурс состоится этой осенью в России! Где: "Live Арена", Москва. Когда: 20 сентября 2025", - следует из сообщения.

Как отмечается, конкурс призван стать платформой для культурного обмена и "демонстрации взаимного уважения к национальной самобытности и традициям стран-участниц".

Ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что российский участник "Интервидения" определится после 9 мая.

"Интервидение" - песенный конкурс существовавшей в 1946-1993 годах Международной организации телевидения и радиовещания (OIRT). Он проводился с 1965 по 1977 год по аналогии с "Евровидением" - музыкальной премией отколовшегося от OIRT Европейского вещательного союза.

3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международного музыкального конкурса "Интервидение-2025" в Москве и Московской области. Ожидается, что его участниками станут не менее 20 стран.