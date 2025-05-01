Вашингтон и Киев подписали соглашение о полезных ископаемых

© Anna Moneymaker/ Getty Images/ТАСС

США и Украина подписали соглашение, в соответствии с которым Вашингтон получат доступ к украинским полезным ископаемым. Об этом информировало агентство Bloomberg.

Сообщается, что соглашение предоставит Соединенным Штатам привилегированный доступ к новым инвестпроектам по разработке украинских природных ресурсов, в том числе алюминия, графита, нефти и природного газа.

Как заявила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко, Вашингтон и Киев действительно подписали соглашение. В Минфине США подчеркнули, что заключение сделки призвано продемонстрировать приверженность американского руководства мирному процессу по урегулированию украинского кризиса.