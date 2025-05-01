Guardian: Лондон и Париж обсуждают возможность признания Палестины в июне

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Великобритания обсуждает с Францией планы объявить о признании Палестины уже в начале лета текущего года, пишет британская газета The Guardian.

Как отмечается, этот шаг может быть приурочен к организуемой под эгидой ООН 2-4 июня международной конференции по реализации плана "два государства для двух народов".

Выступая 30 апреля в профильном комитете британского парламента, глава МИД Дэвид Лэмми впервые подтвердил, что Лондон и Париж обсуждают вопрос признания Палестины с привязкой к предстоящей конференции, в качестве соучредителя которой выступает Саудовская Аравия. Вместе с тем ранее он отмечал, что необходимым условием для признания палестинской государственности будет полное отстранение представителей радикального движения ХАМАС от власти в секторе Газа и выезд лидеров движения из автономии.

Издание обращает внимание, что признание Палестины двумя постоянными членами Совбеза ООН может придать новый импульс усилиям в сфере палестино-израильского урегулирования, однако на пути к этому остается множество дипломатических препятствий. Одним из основных будет сопротивление со стороны Израиля, власти которого полагают, что признание Палестины усилит позиции ХАМАС и Ирана.

9 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж может признать государственность Палестины в июне. В 2024 году при обострении ситуации на Ближнем Востоке о признании Государства Палестина объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии.

СССР, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.