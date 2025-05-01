Президент присвоил Владимиру Спивакову звание Героя Труда РФ

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин присвоил российскому скрипачу и дирижеру, народному артисту СССР, президенту Московского Международного дома музыки Владимиру Спивакову звание Героя Труда РФ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно тексту указа, звание присвоено "за особые трудовые заслуги перед государством и народом".

Владимир Спиваков - российский скрипач и дирижер, народный артист СССР (1989). Худрук и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы" (с 1979 года), основатель (2002) и президент Московского международного Дома музыки, почетный профессор Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

Спиваков также является лауреатом Государственной премии СССР (1989) и РФ (2012), премии Ленинского комсомола (1982), премии правительства РФ в области культуры (2010, за деятельность Международного благотворительного фонда).