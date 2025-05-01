В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят свыше 2,6 тыс. автомобилей

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В очереди перед Крымским мостом со стороны Кубани стоят более 2,6 тыс. автомобилей. Об этом свидетельствуют данные в оперативном Telegram-канале о ситуации на подходах к мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 2 635 транспортных средств", - следует из сообщения.

Ранее сообщалось, что на 09:00 мск в очереди со стороны Тамани было 2 132 машины. Ожидание составляло около четырех часов.

Отмечается, что со стороны Крыма в очереди находится 450 авто, ожидание - около двух часов.