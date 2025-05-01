Трамп оценил сделку с Украиной в $350 млрд

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США в теории могут получить более $350 млрд в рамках заключенного с Киевом соглашения о полезных ископаемых. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в эфире телеканала NewsNation.

"Сегодня мы заключили сделку, где мы в теории можем получить намного больше $350 млрд", - отметил он, комментируя соглашение. По словам президента США, редкоземельные металлы являются "большим активом" Украины. Он уточнил, что указанную сумму передал киевским властям в виде финансовых траншей и через поставки оружия его предшественник демократ Джо Байден.

Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с США о полезных ископаемых. Так, Киев будет вносить в фонд 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. Стороны будут иметь равные голоса в управлении фондом. Соглашение при этом не подразумевает прямых долговых обязательств Украины перед Соединенными Штатами.