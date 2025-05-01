FPV-дроны ВСУ нанесли удар по рынку в Алёшках

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи FPV-дронов нанесли массированный удар по рынку в Алёшках Херсонской области, 7 человек погибли, более 20 пострадали. Соответствующее сообщение разместил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

"Около 09:30 мск в Алёшках в районе центрального рынка вэсэушники нанесли массированный удар FPV-дронами по мирным жителям. В момент атаки на рынке было большое скопление людей. Предварительно, погибли не менее 7 человек, более 20 получили ранения", - указал он.

Сальдо отметил, что на месте работают все экстренные службы.