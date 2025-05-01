Медведев отметил, что у Трампа "вышла промашка" с тарифами против Китая

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Примененные президентом США Дональдом Трампом тарифы повлияли на многие страны, но Россию они не затронули, а экономика Китая устоит перед любым прессингом. Соответствующую точку зрения изложил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

"Если бы в США была награда за доблестный труд, то ее нынешний президент мог бы стать ее кавалером за первые 100 дней работы, а особенно - за начало тарифной битвы. При этом серп и молот его тарифов направлены против всех и каждого", - указал политик.

Он отметил, что от этой меры "страдают близкие соседи" США и "совсем несладко" Великобритании и всей Европе. "А тут еще на юге Европы свет пропал... (Да! Да! Всем понятно, кто это сделал)..." - добавил Медведев.

"У Китая, правда, есть свои огромные ресурсы и гигантский внутренний рынок, а потому его экономика, несомненно, выдержит любой прессинг. Здесь у Трампа промашка вышла", - подчеркнул он.

Вместе с тем Медведев обратил внимание, что Россия с США почти не торгует, и на нее "новые зверские тарифы не распространяются". "В них нет смысла, когда есть незаконные "ограничительные меры", которых уже 30 000 штук!" - резюмировал он.