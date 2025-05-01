Цена нефти Brent впервые с 9 апреля опустилась ниже $60 за баррель

© Алексей Андронов/ ТАСС

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2025 года на бирже ICE в Лондоне опустилась ниже $60 за баррель впервые с 9 апреля текущего года.

По состоянию на 11:52 мск, стоимость нефти Brent снижалась на 1,82% и торговалась на уровне $59,93 за баррель.

К 11:56 мск фьючерс на Brent незначительно ускорил снижение и находился на отметке в $59,91 (-1,85%), а фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в июне 2025 года снижался на 1,83% - до $56,99 за баррель, свидетельствуют данные площадки.