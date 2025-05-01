Большинство опрошенных в Молдавии празднует 9 мая День Победы

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Большинство граждан Молдавии будут праздновать 9 мая День Победы, несмотря на призывы президента Майи Санду и ее правящей Партии действия и солидарности отмечать День Европы. Об этом свидетельствуют данные исследования, которые представили социологи молдавской компании Date Inteligente.

"День Победы 9 мая будут праздновать 58,2% жителей Молдавии. Поддержать День Европы согласны 42,6% респондентов, против этого праздника - 49,2%", - следует из материалов соцслужбы. Опрос проводился с 13 по 25 апреля среди 1 027 человек из 306 населенных пунктов, исключая Приднестровье.

В 2023 году Санду и ее партия выступили с инициативой перенести празднование Дня Победы на 8 мая, а также переименовать его в День поминовения и примирения. Однако инициатива была негативно воспринята общественностью и отложена. В 2024 и 2025 годах правительство отказалось предоставить главную площадь Кишинева организаторам традиционного марша "Бессмертного полка" в честь Дня Победы, были введены штрафы за ношение георгиевской ленты.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали порядка 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула в Молдавии почти каждую семью, поэтому ежегодно 9 мая на улицы городов республики выходят десятки тысяч людей. С портретами родных и цветами они идут к мемориалам воинской славы или к могилам солдат.