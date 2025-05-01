Медведев: Вашингтон "доломал" Киев насчет расплаты полезными ископаемыми

© Сергей Булкин/ ТАСС

Киевские власти теперь должны расплачиваться с Соединенными Штатами национальными богатствами за военную помощь: президент США Дональд Трамп "доломал" их по этому поводу. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Трамп доломал киевский режим расплачиваться за американскую помощь полезными ископаемыми. Теперь за военные поставки придется платить национальными богатствами исчезающей страны", - указал политик в своем Telegram-канале.

Некоторое время назад Трамп подтвердил факт заключения соглашения по доступу США к полезным ископаемым Украины.