NHK: наехавший на школьников в Японии рассказал, что хотел их убить

© AP Photo/ Eugene Hoshiko, архив/ТАСС

Мужчина, совершивший наезд на группу школьников в городе Осака на западе Японии, на допросе рассказал, что сделал это намеренно. Об этом сообщает японское общественное телевидение (NHK).

Как отмечается, ЧП произошло в переулке рядом с местной начальной школой. Задержанный признался, что "ему все осточертело", поэтому он врезался на своей машине в группу школьников, "с целью убить их". В результате инцидента пострадали семеро детей - все они находятся в сознании.