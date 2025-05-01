ВС РФ атаковали объекты инфраструктуры военных аэродромов ВСУ в 162 районах

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские войска атаковали объекты инфраструктуры военных аэродромов и места сосредоточения безэкипажных катеров ВСУ в 162 районах. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха производства беспилотников, места сосредоточения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 162 районах", - указали в российском оборонном ведомстве.