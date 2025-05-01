Bloomberg: состояние богатейших россиян с начала года увеличилось почти на $15 млрд

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Состояние богатейших россиян выросло с начала года на $14,975 млрд. Об этом свидетельствуют данные из опубликованного агентством Bloomberg "Индекса миллиардеров", который, в частности, рассчитывается на основе стоимости акций компаний.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, с начала года акционер крупнейшего производителя железной руды в России "Металлоинвест" Алишер Усманов заработал $3,64 млрд, его состояние составило $16,9 млрд. Кроме того, состояние сооснователя компаний "Еврохим" и СУЭК Андрея Мельниченко увеличилось на $2,52 млрд и составило $22,7 млрд.

Вместе с тем наибольшие убытки понес председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин - его состояние сократилось на $2,3 млрд, до $23,5 млрд.

Агентство с марта 2012 года публикует Bloomberg Billionaires Index, в котором приводятся данные о состоянии 500 богатейших людей мира.