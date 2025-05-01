Путин высоко оценил помощь Абу-Даби в обменах пленными между Москвой и Киевом

© Сергей Ильин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном высоко оценил содействие Абу-Даби в российско-украинских обменах пленными. Соответствующее сообщение распространила пресс-служба Кремля.

Глава российского государства дал высокую оценку содействию ОАЭ "в организации обменов удерживаемыми лицами". "Благодаря усилиям эмиратской стороны в канун Пасхи 19 апреля на родину смогли вернуться 246 российских военнослужащих", - говорится в сообщении.

Президент ОАЭ, со своей стороны, поздравил Путина и народ России с предстоящим 80-летним юбилеем Победы в Великой Отечественной войне.

Собеседники также отметили, что отношения между РФ и ОАЭ интенсивно развиваются и это позволяет обсуждать самые чувствительные международные вопросы.

Накануне в Кремле состоялась личная встреча Путина с вице-премьером, главой МВД ОАЭ Сейфом бен Заидом Аль Нахайяном. Незадолго до нее две страны договорились активизировать обмен данными по каналам Интерпола.

Объединенные Арабские Эмираты с начала специальной военной операции РФ на Украине оказывают содействие обеим сторонам в решении гуманитарных вопросов.