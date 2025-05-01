Йеллен считает, что примененные Трампом пошлины грозят США рецессией

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США грозит рецессия из-за торговой политики президента Дональда Трампа и примененных им пошлин. Такое мнение выразила экс-министр финансов США Джанет Йеллен в интервью газете Financial Times.

"Стратегия пошлин будет иметь крайне негативные последствия для США, для потребителей, для конкурентоспособности компаний, которые зависят от импорта", - сказала она, отметив, что порядка 40% ввозимых в Соединенные Штаты товаров используются для внутреннего производства. "Я пока не готова сказать, что прогнозирую наступление рецессии, но вероятность такого сценария существенно возросла", - указала Йеллен.

Вместе с тем, по ее словам, США "крайне сильно зависят от поставок ключевых ископаемых из Китая" и могут значительно ослабить целые отрасли своей экономики, сохраняя крайне высокие пошлины на китайский импорт. Особенно сильно это может сказаться на зеленой энергетике, нуждающейся в редкоземельных металлах для производства батарей.

"Я поддерживала применение очень ограниченного числа хорошо продуманных узконаправленных пошлин", - добавила бывший министр. На ее взгляд, такой подход облегчил бы конкуренцию с КНР для ряда американский компаний, в том числе производителей солнечных панелей.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент США заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин в отношении ряда государств и территорий. В Белом доме уточнили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать универсальный 10%-ный тариф. Совокупные пошлины США на товары из КНР достигают 145%. Китай в ответ поднял с 12 апреля тарифы на американские товары до 125%.