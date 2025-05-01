Мурашко: в Абхазии в рамках диспансеризации осмотрели свыше 21 тыс. детей

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Российские врачи в рамках диспансеризации обследовали в Абхазии 21 тыс. детей. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в рамках рабочего визита в Сухум.

"По поручению президентов России и Республики Абхазия сегодня реализуются проекты по линии здравоохранения, и самый масштабный - это здоровье детей и подростков, строительство детской больницы в Сухуме и большая работа по осмотру детей российскими специалистами из ведущих центров страны. К настоящему моменту осмотрено 21 700 детей, у 11 тыс. выявлены впервые заболевания, и это свидетельствует о том, что эффект от нынешней диспансеризации колоссальный", - сказал министр в беседе с журналистами.

По его данным, выявляются заболевания глаз, эндокринные заболевания, заболевания опорно-двигательной системы. "По результатам этой работы помимо индивидуальных подготовлены общие рекомендации для системы образования, здравоохранения, и это должно стать основой общественного здравоохранения", - указал Мурашко.

Он отметил, что еще один серьезный проект это строительство подразделения для оказания помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями - ангиографический кабинет. "Все оборудование уже закуплено и в настоящее время осуществляются строительные работы для монтажа, планируем, что к июлю месяцу кабинет начнет работать, спасая жителей республики и туристов, которые приезжают сюда на отдых", - добавил министр.