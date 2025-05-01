NYT: сделка по минералам не предусматривает гарантий помощи США Украине в безопасности

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Итоговый вариант соглашения по полезным ископаемым, которое США заключили с Украиной, не предусматривает четких гарантий будущей помощи Вашингтона в области безопасности. Об этом со ссылкой на источники пишет газета The New York Times.

Сообщается, что американские власти отвергли эту идею еще на ранних этапах переговорного процесса. Сделка не будет иметь большого значения, если боевые действия между Москвой и Киевом продолжатся, указывается в материале.

Ранее первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко подтвердила подписание соглашения с США о полезных ископаемых. Так, Украина будет вносить в двусторонний инвестиционный фонд 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. Стороны будут иметь равные голоса в управлении фондом. Соглашение при этом не предполагает прямых долговых обязательств Украины перед Соединенными Штатами.