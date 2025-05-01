Старейшая жительница Земли скончалась в возрасте 116 лет

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Ина Канабарро Лукас, являвшаяся старейшей жительницей Земли, скончалась в возрасте 116 лет. Об этом информировала организация LongeviQuest, которая занимается проверкой подлинности информации о долгожителях.

"LongeviQuest с грустью сообщает о смерти Ины Канабарро Лукас, старейшего человека в мире, в Порту-Алегри, Риу-Гранди-ду-Сул, Бразилия", - следует из сообщения. Уточняется, что женщина ушла из жизни 30 апреля в возрасте 116 лет и 326 дней.

По данным организации, теперь титул старейшего человека планеты перешел к 115-летней Этель Кейтерем из Великобритании.