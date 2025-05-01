Из Москвы в Сухум вылетел первый с 1993 года регулярный рейс

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Самолет, совершающий первый с 1993 года регулярный рейс между Россией и Абхазией, вылетел из Москвы в Сухум в 14:47 мск. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло столичного аэропорта Внуково, передает ТАСС.

Первый рейс выполняет авиакомпания "ЮВТ аэро" на 50-местном самолете Bombardier CRJ-200. Прибытие воздушного судна международный аэропорт Сухум им. В. Г. Ардзинбы ожидается в 18:00 мск. Ранее сообщалось, что время в пути из Москвы в столицу Абхазии прямым авиарейсом составит порядка 3 часов 50 минут.

Вместе с тем обратный вылет из столицы Абхазии намечен в четверг в 19:30 мск, посадка в аэропорту Внуково ожидается в 23:00 мск. Второй рейс "ЮВТ аэро" стартует 3 мая, а затем полеты будут совершаться еженедельно по субботам.

Помимо "ЮВТ аэро", Росавиация выдала допуски авиакомпаниям iFly и Nordstar на полеты в столицу Абхазии. Кроме того, авиационные власти РФ прорабатывают запуск рейсов авиакомпаний "Икар" и "Северный ветер" в столицу Абхазии из ряда российских городов. Уже известно, что с 6 мая начнутся полеты "Икар" из Нижнего Новгорода в Сухум с частотой один раз в неделю.

Аэропорт Сухума прекратил обслуживать рейсы в 1993 года - после грузино-абхазского вооруженного конфликта. В октябре 2023 года правительство Абхазии заключило соглашение о государственно-частном партнерстве с российской компанией "Инфраструктурное развитие", которая занималась реконструкцией аэропорта.