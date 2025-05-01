В Алёшкинском округе объявлен траур после гибели семи человек в результате удара ВСУ

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В Алёшкинском муниципальном округе Херсонской области объявлен трехдневный траур по мирным жителям, погибшим в результате атаки украинских дронов на рынок в Алёшках.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи FPV-дронов нанесли массированный удар по рынку в Алёшках. Предварительно, 7 человек погибли, еще более 20 пострадали.

"Выражаем глубокую скорбь по погибшим 1 мая 2025 года в городе Алёшки. Соболезнуем родным и близким, потерявшим любимых людей в результате теракта со стороны Украины. Объявляем с 1 по 3 мая 2025 года включительно днями траура в Алёшкинском муниципальном округе", - следует из сообщения в Telegram-канале администрации округа.

На эти три дня госучреждения приспустят флаги, а также будут отменены все развлекательные и спортивные мероприятия.