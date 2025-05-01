Уолтц заявил, что переговоры между РФ и США продолжаются

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Переговоры между США и Россией по украинскому урегулированию продвигаются, по мнению Вашингтона, заключение соглашения все еще возможно. Об этом заявил помощник американского президента по национальной безопасности Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

"Переговорный процесс продвигается. Иногда он сопровождается взлетами и падениями", - сказал он, отвечая на вопрос о том, пересматривает ли американское руководство возможность ведения переговоров с Москвой.

Уолтц отметил, что "Россия должна сесть за стол" переговоров. "Обе стороны должны стремиться к миру. Обе стороны должны стремиться остановить бои. И мы полагаем, что сделка по-прежнему возможна", - указал он.