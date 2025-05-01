Путин показал квартиру в Кремле, которая находится недалеко от рабочего кабинета

© Михаил Метцель/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин показал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину свою кремлевскую квартиру, которая расположена недалеко от его рабочего кабинета. Кадры из документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" были размещены в Telegram-канале журналиста.

"Это и есть квартира", - отметил глава государства, приглашая Зарубина войти. "Как видите, до нее недалеко", - добавил он.

В марте 2023 года в интервью для программы "Москва. Кремль. Путин" российский лидер рассказал, что в этой квартире провел неформальную часть переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. "У нас был рабочий обед, а затем я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение, у меня в Кремле есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, работаю здесь и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда и, сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша", - рассказал президент.

В других фрагментах фильма, опубликованных раньше, Путин признался, что последние три года в основном ночует в Кремле. На кадрах видно помещение гостиной, в которой находятся несколько светлых диванов, на столике перед зеркалом стоит портрет императора Александра III. Кроме того, можно увидеть расположенный у окна белый рояль. Президент показал Зарубину библиотеку, две спальни, а также "домашнюю церквушку".