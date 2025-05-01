Hamburger Morgenpost: на севере Германии в районе порта прогремел взрыв

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В общине Тиммендорфер-Штранд (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн) на севере Германии в районе порта по неизвестной причине прогремел взрыв. Об этом информировала газета Hamburger Morgenpost.

Сообщается, что на месте работают сотрудники полиции, пожарных и спасательных служб. По данным правоохранителей, на которые ссылается издание, "прогремел взрыв, в результате пострадало много людей". Инцидент произошел около 14:30 мск.