Зюганов выступил в поддержку переименования Волгограда в Сталинград

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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что поддерживает переименование Волгограда в Сталинград. Он также считает, что местное население готово к переименованию, а к 9 Мая можно было бы принять соответствующий указ.

"Давно настаивали. Местные жители готовы. Вчера президенту России этот вопрос задали на встрече, организовало общество "Знание". И он сказал, давайте еще раз обсудим, если граждане проголосуют. И, я думаю, это давно перезрело. Я бы на его месте к 9 Мая принял уже указ", - сказал политик в беседе с ТАСС.

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Волгограда исторического названия "Сталинград". Это сделали для увековечения Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Просьбу о переименовании аэропорта главе государства передал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во время личной встречи.

30 апреля при общении участниками марафона "Знание. Первые" президент заявил, что считает возможным возвращение Волгограду названия Сталинград, если такое решение поддержат большинство жителей.