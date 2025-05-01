МИД: Россия не допустит возвращения Украины к границам 1991 года

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Киев и поддерживающие его страны Запада руководствуются "людоедским инстинктом", стремясь восстановить Украину в границах 1991 года, Россия никогда не допустит реализации такого сценария. Соответсвующее заявление распространил МИД РФ в связи с терактом ВСУ в Алёшках Херсонской области.

"Сегодняшняя преступная акция киевских головорезов также на совести снабжающих их вооружениями и финансами западных спонсоров. Очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Безусловно, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.