В центре Израиля в результате пожаров выгорели 1,3 тыс. га лесов

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Из-за бушующих с 30 апреля мощных природных пожаров в центральных районах Израиля выгорели 1,3 тыс. га лесного массива и 700 га земельных угодий. Об этом информировал израильский фонд "Керен каемет ле-Исраэль", в чьем ведении находятся национальные парки.

Как отмечается, более половины сгоревшего леса находилась на территории парка "Канада" в центральной части страны на полпути из Тель-Авива в Иерусалим.

В первой половине дня в среду в районе шоссе, связывающего эти два города, начался мощный лесной пожар, который стал быстро распространяться из-за ветра в этом районе в условиях резкого повышения температуры воздуха. Пожарно-спасательная служба Израиля повысила уровень готовности подразделений до максимального, в тушении огня была задействована и армия. По причине стихийного бедствия власти еврейского государства отменили многие массовые мероприятия, посвященные отмечаемому 1 мая Дню независимости страны.

Согласно данным портала Ynet, в борьбе с огнем пострадали более 20 пожарных. В настоящий момент к тушению нескольких остающихся крупных очагов возгорания к западу от Иерусалима привлечены около 100 расчетов пожарно-спасательной службы. К вечеру ожидается прибытие в страну специализированных противопожарных самолетов из Италии, Хорватии и Великобритании, указывает портал.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил в ходе выступления в четверг, что были задержаны 18 человек по подозрению в поджогах, причем один из них был пойман с поличным, пишет газета The Times of Israel.