В очереди перед Крымским мостом со стороны Тамани ожидают менее 1,2 тыс. автомобилей

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В очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края остаются менее 1,2 тыс. машин. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 1 180 транспортных средств. Ожидание составляет около двух часов", - свидетельствуют данные на 18:00 мск.

Отмечается, что в очереди со стороны Керчи находится 402 машины. Ожидание составляет около часа.

Согласно данным Telegram-канала на 11:00 мск, на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края находились 2,7 тыс. транспортных средств. К 12:00 очередь начала сокращаться.