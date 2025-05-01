Зеленский применил санкции в отношении Арестовича

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Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о персональных санкциях против девяти журналистов, блогеров и политических экспертов, включая экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Соответствующие указы опубликованы на сайте его офиса.

Двумя другими указами применены санкции в отношении Алексея Азарова, сына бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова, и еще 66 человек.

Вместе с тем под действие санкций подпала 81 компания, в том числе "Новатэк", Новолипецкий металлургический комбинат, Магнитогорский электродный завод, Российский союз промышленников и предпринимателей, ряд других промышленных предприятий, фонды, занимающиеся проектами в социальной сфере и помощью военнослужащим, волонтерские и ветеранские организации.

Санкции введены на 10-летний срок. Они предполагают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, а также лишение всех украинских госнаград.