Из Москвы в Сухум прилетел первый после более чем 30-летнего перерыва регулярный рейс

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Самолет, выполнявший первый с 1993 года регулярный рейс между Россией и Абхазией, совершил посадку в международном аэропорту Сухум им. В. Г. Ардзинбы, сообщает ТАСС.

В аэропорту Сухума первый после более чем 30-летнего перерыва регулярный авиарейс встретили в торжественной обстановке. В церемонии приняли участие президент Абхазии Бадра Гунба, первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, вице-президент Беслан Бигвава, спикер парламента Лаша Ашуба, премьер-министр Владимир Делба, вдова первого президента Абхазии Светлана Джергения, депутаты парламента, члены правительства, руководители политических организаций, партий.

Первый рейс из российской столицы выполнила авиакомпания "ЮВТ аэро" по маршруту Внуково - Сухум, второй стартует 3 мая, а затем полеты будут совершаться еженедельно по субботам.

Ранее "ЮВТ аэро" информировала о том, что время отправления из международного аэропорта Внуково - в 14:30 мск. Обратный вылет из столицы Абхазии - в 19:30 мск, посадка в аэропорту Внуково - в 23:00 мск.