В Париже на первомайской демонстрации произошла стычка манифестантов с полицией

© Дмитрий Орлов/ ТАСС

На первомайской демонстрации в Париже произошли столкновения манифестантов с полицией, стражи порядка применили слезоточивый газ, сообщает ТАСС.

По данным агентства, несколько агрессивно настроенных анархистов, примкнувших к демонстрантам, поджигали мусорные баки, забрасывали правоохранителей петардами и камнями, на что сотрудники полицейские отреагировали применением слезоточивого газа. Хулиганы также разгромили отделение одного из банков.

Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на данные полиции, задержаны 13 человек.

Согласно информации Всеобщей конфедерации труда, в первомайской демонстрации в Париже принимают участие порядка 100 тыс. человек.

Ранее префект полиции Парижа Лоран Нуньес отмечал, что безопасность на столичной первомайской демонстрации обеспечивают свыше 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов.