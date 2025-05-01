Fox: Уолтц отправлен в отставку с поста советника Трампа по нацбезопасности

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Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и его заместитель Алекс Вонг были отправлены в отставку 1 мая. Об этом со ссылкой на источники передает телеканал Fox News.

Уточняется, что увольнение Уолтца и Вонга связано со скандальным инцидентом с мессенджером Signal, когда пользователь с именем Майк Уолтц отправил запрос на подключение к чату главреду журнала The Atlantic Джеффри Голдбергу, который 24 марта опубликовал соответствующий материал.

Ранее о возможном отстранении советника информировал телеканал CBS News. По его утверждению, Трамп намеренно выжидал некоторое время после утечки в Signal, чтобы увольнение сотрудников в Совете национальной безопасности Белого дома можно было представить как "часть реорганизации".

Согласно данным нескольких источников британской газеты Financial Times, представители движения MAGA (Make America Great Again), которое возглавляет Трамп, пытались добиться лишения Уолтца поста задолго до скандала с Signal.