Государственный долг Украины за март вырос на $2,6 млрд

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Госдолг и гарантированный государством долг Украины за март вырос на $2,6 млрд. Об этом информировало украинское издание "Экономическая правда", ссылаясь на данные Минфина.

По состоянию на 31 марта, государственный и гарантированный государством долг Украины превысил 7,123 трлн гривен ($171,73 млрд по курсу Нацбанка Украины). При этом только за март эта сумма выросла на 103,48 млрд гривен ($2,6 млрд).

Как отмечает издание, прогнозируется, что в 2025 году совокупный госдолг Украины вырастет до 110% ВВП.

В конце прошлого месяца депутат Верховной рады Михаил Цымбалюк заявлял, что внешний долг страны впервые в истории составил более 100% от ВВП и, фактически, Украина является банкротом.

В Киеве уже не раз признавали, что Украина самостоятельно может обеспечивать лишь военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет зарубежной помощи. При этом большая часть средств выделяется Киеву в виде кредитов.