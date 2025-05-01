Ле Пен заявила, что будет бороться за право участвовать в президентских выборах в 2027 году

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Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила, что будет бороться за право участвовать в выборах президента Франции в 2027 году.

"Они хотят украсть у вас президентские выборы", - указала она, обращаясь к своим сторонникам на митинге в коммуне Нарбон (департамент Од). Трансляция мероприятия велась на странице "Национального объединения" в соцсети X.

Ле Пен обратила внимание, что по итогам процесса по делу о парламентских ассистентах столичный суд лишил ее права баллотироваться на выборах в течение пяти лет. "Я буду бороться за справедливость, против попыток конфисковать демократию", - отметила она.

Накануне митинга Ле Пен заявила о единстве руководства "Национального объединения" и своем полном доверии лидеру партии Жордану Барделла. "Если я попаду под грузовик, то заменить меня в качестве партийного кандидата на выборах главы государства должен будет Жордан", - подчеркнула она.

Согласно данным исследования, проведенного социологической службой Odoxa, за Ле Пен в 2027 году готовы отдать голоса 36% избирателей.