Вэнс: США планируют в течение 100 дней организовать прямые переговоры по Украине

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США планируют в течение предстоящих 100 дней организовать прямые переговоры сторон конфликта на Украине. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

"У нас есть мирное предложение, и мы намерены провести в следующие 100 дней тяжелую работу для того, чтобы усадить стороны за стол переговоров", - указал Вэнс.

Он также отметил, что предстоит проделать работу по сближению позиций Москвы и Киева, поскольку на нынешнем этапе "существует серьезный разрыв между тем, что хотят россияне и что хотят украинцы".

Некоторое время назад министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва выступает за начало прямых переговоров с Киевом без предварительных условий.