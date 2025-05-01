Вучич подтвердил намерение поехать в Москву на 9 Мая

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Президент Сербии Александар Вучич отметил, что его планы посетить Москву на 9 Мая являются более популярной темой в странах Евросоюза, чем конфликт на Украине и перебои с электроэнергией в Европе.

По его словам, угрозы со стороны представителей ЕС применить санкции в случае посещения парада Победы не вынудят его отказаться от визита в РФ, пишет газета "Вечерне новости".

"У них нет ни одной другой темы. Мир горит, с Украиной не знают, что делать, отключение электричества. Представьте себе, если бы в Сербии на 24 часа отключили электричество. Нас бы повесили вниз головой. Но единственная и главная проблема - это вот эта", - указал сербский лидер.

Он подчеркнул, что Сербия не свернет с европейского пути, так как это было обещано на выборах. Вместе с тем Вучич обратил внимание, что дал обещание президенту России Владимиру Путину приехать в Москву 9 мая.

Он добавил, что не поедет в Россию, только если с ним что-то не случится или не будет "невероятной угрозы для Сербии".