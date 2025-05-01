Иран продолжит участвовать в нацеленных на результат переговорах с США

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Иран намерен твердо и решительно участвовать в нацеленных на результат переговорах с США по урегулированию разногласий вокруг ядерной программы исламской республики. Об этом говорится в заявлении МИД Ирана, распространенном после решения о переносе нового раунда диалога.

"С самого начала переговоров иранская делегация добросовестно обозначила четкие рамки, основанные на принципиальных позициях нашей страны в соответствии с международным правом в сфере мирного применения ядерной энергии и необходимости снятия незаконных санкций. Иран продемонстрировал серьезность своих намерений, ориентированных на достижение справедливого и устойчивого взаимопонимания, и нацелен твердо и решительно двигаться по этому пути", - приводятся в сообщении слова официального представителя внешнеполитического ведомства Эсмаила Багаи.

Вашингтон и Тегеран при посредничестве Омана провели уже три раунда переговоров по урегулированию кризиса вокруг иранской ядерной программы. Делегацию Ирана на консультациях возглавляет глава МИД Аббас Арагчи, американскую - спецпосланник президента Стивен Уиткофф.

Ранее оманский министр иностранных дел Бадр аль-Бусаиди информировал о том, что очередной раунд переговоров между США и Ираном, намеченный на 3 мая, отложен "по логистическим причинам".