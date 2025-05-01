Майк Уолтц будет назначен постпредом США при ООН

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Нынешний помощник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц будет назначен постоянным представителем страны при ООН. Соответствующее сообщение разместил американский лидер Дональд Трамп в Truth Соц. сети.

"Я рад сообщить, что выдвину Майка Уолтца на пост следующего постпреда США при ООН", - указал Трамп.

Он отметил, что что временно исполняющим обязанности главы СНБ станет госсекретарь США Марко Рубио, который параллельно будет выполнять свою работу в Госдепартаменте.

Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники информировал о том, что Уолтц и его заместитель Алекс Вонг были отправлены в отставку. Уточнялось, что их увольнение связано с инцидентом с мессенджером Signal, когда пользователь с именем Майк Уолтц отправил запрос на подключение к чату главреду журнала The Atlantic Джеффри Голдбергу, который 24 марта опубликовал соответствующий материал.