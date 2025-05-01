Трамп призвал отказаться от закупок иранской нефти

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Президент США Дональд Трамп призвал полностью отказаться от закупок нефти и нефтехимической продукции у Ирана, пригрозив нарушителям вторичными санкциями.

"Все закупки иранских нефти или нефтехимической продукции должны быть сегодня же прекращены! Любая страна или лицо, покупающее любое количество нефти или нефтехимической продукции у Ирана, немедленно подвергнется вторичным санкциям", - указал американский лидер на своей странице в Truth Соц. сети.

Он подчеркнул, что нарушителям будет запрещено вести бизнес с Соединенными Штатами "в любой форме или виде".