В Берлине проходит первомайская демонстрация левых сил

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В берлинском районе Кройцберг проходит традиционная демонстрация "Революционный Первомай" с участием представителей левацких группировок и антиглобалистов, сообщает ТАСС.

Всего в демонстрации, которая в прошлые годы нередко заканчивалась столкновениями с правоохранителями, заявлено участие свыше 10 тыс. человек. Правопорядок в городе обеспечивают более 5 тыс. полицейских.

Подъезды к улицам по маршруту шествия блокированы ограждениями и дежурными полицейскими машинами с целью недопущения терактов с использованием автомобилей. Участники демонстрации несут плакаты с надписями: "Наращивание вооружений, сокращения и обеднение: покончить с этим!", "Война войне".

В Кройцберге левые настроения традиционно сильны. Там все еще с жилыми домами соседствуют брошенные здания, в которых нелегально живут анархисты, радикалы, представители различных субкультур левого толка.

Первые беспорядки на 1 Мая прошли в Кройцберге еще в 1987 году. Радикалы тогда подожгли десятки машин, разгромили супермаркеты, устроили пожар на станции метро. Обезопасить район полицейским удалось лишь в ночь на 3 мая. Тогда пострадали 100 человек, 47 радикалов были задержаны.