Metrópoles: Зеленский шесть раз просил президента Бразилии о встрече, но не получил ответ

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Владимир Зеленский более полутора лет отправлял президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве послания с просьбой об организации встречи, однако так и не получил ответа из Бразилиа. Об этом со ссылкой на дипломатические источники пишет бразильская газета Metrópoles.

По данным издания, одно из писем Зеленский решил послать 27 октября 2023 года, когда глава государства отмечал 78-летие. Он также просил Лулу да Силву о приглашении на саммит Группы двадцати, который проходил в Рио-де-Жанейро в октябре прошлого года.

В результате представителей Украины на встрече не было. Как пояснили собеседники Metrópoles, власти Бразилии посчитали возможный визит неуместным, так как саммит был посвящен "борьбе с голодом и бедностью, устойчивому развитию и глобальному управлению".

Отмечается, что после того как Лула да Силва заявил о намерении прибыть в Москву по случаю 80-й годовщины Победы СССР в Великой Отечественной войне, украинские власти пригласили его посетить Киев до поездки в Россию, однако пока это не входит в планы бразильского лидера.

Некоторое время назад специальный помощник президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим сообщил, что глава государства в ходе поездки в Россию намерен выступить в качестве посланника мира и поддержать инициативы о начале переговоров по разрешению конфликта.