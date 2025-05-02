МИД Франции заявил, что Европа готовит новый пакет антироссийских санкций

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Страны Европы намерены ввести еще один пакет антироссийских санкций в случае ее отказа от прекращения огня на Украине и рассчитывают получить поддержку США в этом вопросе. На это обратил внимание министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью Agence France Presse.

"Мы, европейцы, планируем поддержать эту американскую инициативу 17-м пакетом антироссийских санкций, и в среду я взял на себя обязательство перед сенатором США Линдси Грэмом, что мы постараемся скоординировать как по существу, так и по срокам эти два пакета санкций", - указал он.

Как отмечается, ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил ужесточить санкции против России.

Комментируя заключенную между Вашингтоном и Киевом сделку по полезным ископаемым, глава МИД Франции заявил, что Париж обладает "компетенциями" в области редкоземельных металлов и может вслед за США заключить с Украиной экономическое соглашение.

В среду первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщила, что согласно соглашению по полезным ископаемым с США в создаваемый двусторонний инвестиционный фонд Киев будет вносить 50% всех доходов от новой ренты и новых лицензий на добычу полезных ископаемых на новых участках. Стороны будут иметь равные голоса в управлении фондом. Сделка не предполагает прямых долговых обязательств Украины перед США.