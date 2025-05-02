Самозапрет на выдачу sim-карт будет доступен с 1 сентября

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Через "Госуслуги" или МФЦ с 1 сентября текущего года появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи. Соответствующее сообщение разместил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

"С 1 апреля вступила в силу норма, ограничивающая количество абонентских номеров на одного человека, - не более 20 sim-карт. С 1 сентября 2025 года, согласно принятому закону о противодействии кибермошенничеству, появится возможность установить самозапрет на заключение договоров об оказании услуг мобильной связи через "Госуслуги" или МФЦ", - указал он.

Володин отметил, что телефонные мошенники при совершении преступлений зачастую пользуются не только виртуальными номерами, но и оформленными по паспортным данным граждан, которые были получены незаконным путем. На начало года порядка 25 тыс. человек имели абонентские номера сверх данного лимита, а всего они владели 6 млн мобильных номеров.

Вместе с тем, по его словам, теперь есть возможность проверить количество оформленных sim-карт с помощью "Госуслуг" в разделе "Сим-карты", где отображается, какие абонентские номера зарегистрированы на пользователя и сколько их. Там же можно заблокировать лишние или подозрительные sim-карты.

"Рекомендую воспользоваться сервисом проверки количества номеров, оформленных на вас, а также рассказать о нем вашим близким. Это поможет защитить себя и родных от действий мошенников и избавить от финансовых потерь", - заключил председатель ГД.