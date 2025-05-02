Российские ВС за неделю нанесли семь групповых ударов

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Российские военные за прошедшую неделю нанесли семь групповых ударов, поражены предприятия ВПК Украины, места размещения систем радиоэлектронной разведки и временной дислокации иностранных наемников. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В период с 26 апреля по 2 мая текущего года Вооруженными силами РФ нанесены семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения и боеприпасов, места размещения систем радиоэлектронной разведки, производства и хранения ударных беспилотников, безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников", - говорится в сообщении.