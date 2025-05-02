Нетаньяху сообщил об атаке на цель вблизи президентского дворца в Дамаске

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац сделали совместное заявление, в котором сообщили об атаке на цель вблизи президентского дворца в Дамаске. Об этом информировала газета The Times of Israel.

"Это четкий сигнал для сирийского режима. Мы не допустим отправки войск к югу от Дамаска или какой-либо угрозы общине друзов", - приводит издание выдержку из заявления.