Контрразведка Германии признала партию АдГ "правоэкстремистской"

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Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ (контрразведка ФРГ) признало всю партию "Альтернатива для Германии" (АдГ) "правоэкстремистской".

"Федеральное ведомство по охране Конституции ФРГ классифицирует партию "Альтернатива для Германии" как устоявшуюся экстремистскую организацию", - следует из заявления ведомства. Отмечается, что "партия характеризуется экстремистской направленностью и пренебрежением человеческим достоинством".

Согласно данным Федерального ведомства по охране Конституции, "преобладающее в партии понимание народа, основанное на этническом происхождении, несовместимо с базовым свободным демократическим порядком". К примеру, "АдГ" не считает жителей Германии "с историей миграции из стран с преобладанием мусульман" равноправными членами немецкого народа, уточнили в ведомстве. Кроме того, политики партии постоянно вели агитацию против беженцев и мигрантов.

Классификация партии как "устоявшейся экстремистской организации" снижает барьеры для наблюдения за АдГ с помощью так называемых разведсредств. Это позволяет наблюдать за встречами, прослушивать телефоны и вербовать информаторов.

В 2019 году деятельность АдГ была классифицирована как "заслуживающая проверки", с 2021 года оценка пересмотрена до "вызывает подозрения".

АдГ появилась на политической арене в апреле 2013 года. Другие политические силы считают невозможным сотрудничество с ней в коалиции - ни на федеральном, ни на региональном уровнях. На досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля АдГ впервые в своей истории оказалась второй.