В Дагестане предотвращен теракт в отношении правоохранителей

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Сотрудники спецслужб предотвратили в Дагестане террористический акт в отношении правоохранителей, задержана готовившая его женщина. Об этом со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ сообщает ТАСС.

"Федеральной службой безопасности совместно с Министерством внутренних дел предотвращен теракт в отношении сотрудников правоохранительных органов в Республике Дагестан. В результате проведенных мероприятий в Хасавюртовском районе задержана сторонница запрещенной в РФ международной террористической организации, гражданка России 1996 г. р., планировавшая подготовку подрыва самодельного взрывного устройства у административного здания правоохранительных органов в Хасавюрте", - говорится в сообщении.

Как отмечается, у женщины изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а в ее средствах связи выявили переписку в мессенджере Telegram с боевиком террористической организации. В ФСБ уточнили, что переписка содержала присягу террористической группировке и обсуждение планируемого подрыва.