В акватории Черного моря за ночь и утро нейтрализовали 10 безэкипажных катеров ВСУ

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Дежурными огневыми средствами Черноморского флота в течение минувшей ночи и утра нейтрализованы 10 безэкипажных катеров Вооруженных сил Украины (ВСУ) в акватории Черного моря. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение прошедшей ночи и сегодняшнего утра дежурными огневыми средствами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены 10 украинских безэкипажных катеров и один быстроходный катер Willard производства США, два безэкипажных катера повреждены", - указали в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, уточняется, что с 09:00 до 10:00 дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Республикой Крым.