Российский рынок акций снижается в начале основной торговой сессии

© Артем Геодакян/ ТАСС

Российский рынок акций на открытии основной торговой сессии в пятницу отметился снижением ключевых индексов. Курс юаня к рублю демонстрирует рост, свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС опускались на 1,6% - до 2 871,65 и 1 110,07 пункта соответственно. Вместе с тем курс юаня к рублю рос на 14,3 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 11,313 руб.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и торговался на уровне 2 870,49 пункта (-1,64%), индекс РТС составлял 1 109,62 пункта (-1,64%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост и составлял 11,351 руб. (+18,6 коп.).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.